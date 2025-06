27-Jähriger brachte Opfer um 100.000 Euro: Fahndung!

Der Beschuldigte behauptete sich in der Trading-Szene auszukennen.

Über 100.000 Euro haben vier junge Männer aus den Bezirken Salzburg-Umgebung und Vöcklabruck im letzten halben Jahr vermutlich in den Sand gesetzt. Die Männer im Alter von 24 bis 27 Jahren hatten einen 27-Jährigen aus dem Raum Straßwalchen kennengelernt, der ihnen vorgaukelte, sich in der Trading-Szene auszukennen und dort Geld vermehren könne. In Summe überwiesen sie dann seit November 2024 einen niedrigen sechsstelligen Betrag, ohne je einen Cent zurückbekommen zu haben.

Fahndung nach Betrüger

Nun erstatteten die Opfer Anzeige bei der Polizei. Diese konnten den 27-Jährigen aber noch gar nicht befragen, weil er momentan nicht auffindbar ist und per Fahndung gesucht wird.