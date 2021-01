39-Jährige wehrt sich mit Messer gegen Einbrecher

Der maskierte Mann soll die Frau in ihrem Einfamilienhaus mit einer Schusswaffe bedroht haben – sie schlug ihn in die Flucht.

Wien. Eine 39-jährige Frau befand sich im Küchenbereiches ihres Einfamilienhauses in Wien-Döbling, als sich ein bislang unbekannter Täter am Dienstag um etwa 13.30 Uhr durch die offenstehende Eingangstür Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffte. Der maskierte Mann soll die 39-Jährige mit einer Schusswaffe bedroht haben, als diese den Tatverdächtigen mit einem Küchenmesser eine Verletzung unbestimmtes Grades im Oberkörperbereich zufügte. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin noch vor Eintreffen der alarmierten Beamten, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Das Landeskriminalamt, Außenstelle West hat die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe der Tat sind noch Gegenstand von Erhebungen.

Das Opfer konnte folgende Personsbeschreibung des Tatverdächtigen angeben: ca. 185 groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke und einer schwarzen Hose.

Zeugen werden gebeten zweckdienliche Hinweise (auch anonym) unter der Telefonnummer 01/31310/25100, dem Landeskriminalamt, Außenstelle West weiterzugeben.