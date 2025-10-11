Nachbar erschossen: Erste Fotos vom Tatort!

Nach einer Bluttat im 22. Bezirk ermittelt das Landeskriminalamt.

Wien. In der Nacht auf Samstag, um 4 Uhr, ereignete sich im Gemeindebau Josef-Bohmann-Hof im 22. Bezirk eine schreckliche Bluttat. Ein 50-jähriger Österreicher soll einen 33-Jährigen erschossen haben. Die Polizei bestätigt den Vorfall gegenüber oe24. Der 33-Jährige wurde tödlich im Bereich der Brust getroffen.

Beschuldigter verständigte selbst die Polizei

Nach ersten Ermittlungen verständigte der Beschuldigte selbst die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten konnte der 50-Jährige in seiner Wohnung angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Das Opfer, sein 33-jähriger Nachbar, wurde leblos im Stiegenhaus vorgefunden, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Verwechslung oder Mord?

Laut Medienberichten habe der Schütze das Opfer, seinen 33-jährigen Nachbarn, irrtümlich für einen Einbrecher gehalten und geschossen. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen: Es könnte sich auch um einen Streit unter Nachbarn gehandelt haben, also steht der Verdacht einer Vorsatztat beziehungsweise Mord im Raum. Der 50-Jährige konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund einer starken Alkoholisierung noch nicht einvernommen werden.

50-Jähriger in Haft

Die Tatwaffe, einen Revolver, hat der 50-Jährige, laut Polizei, legal besessen. Dieser wurde sichergestellt. Wie viele Schüsse abgegeben wurden, ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 50-Jährige befindet sich in Haft. Wie die Polizei gegenüber oe24 bestätigt, ermittelt das Landeskriminalamt.

Es gilt die Unschuldsvermutung.