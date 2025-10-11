Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Nachbar erschossen: Erste Fotos vom Tatort!
© Viyana Manset Haber

Bluttat in Wien

Nachbar erschossen: Erste Fotos vom Tatort!

11.10.25, 10:15 | Aktualisiert: 11.10.25, 11:49
Teilen

Nach einer Bluttat im 22. Bezirk ermittelt das Landeskriminalamt.

Wien. In der Nacht auf Samstag, um 4 Uhr, ereignete sich im Gemeindebau Josef-Bohmann-Hof im 22. Bezirk eine schreckliche Bluttat. Ein 50-jähriger Österreicher soll einen 33-Jährigen erschossen haben. Die Polizei bestätigt den Vorfall gegenüber oe24. Der 33-Jährige wurde tödlich im Bereich der Brust getroffen.

Nachbar erschossen: Erste Fotos vom Tatort!
© Viyana Manset Haber

Nachbar erschossen: Erste Fotos vom Tatort!
© Viyana Manset Haber

Nachbar erschossen: Erste Fotos vom Tatort!
© Viyana Manset Haber

Beschuldigter verständigte selbst die Polizei

Nach ersten Ermittlungen verständigte der Beschuldigte selbst die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten konnte der 50-Jährige in seiner Wohnung angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Das Opfer, sein 33-jähriger Nachbar, wurde leblos im Stiegenhaus vorgefunden, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Nachbar erschossen: Erste Fotos vom Tatort!
© Viyana Manset Haber

Verwechslung oder Mord?

Laut Medienberichten habe der Schütze das Opfer, seinen 33-jährigen Nachbarn, irrtümlich für einen Einbrecher gehalten und geschossen. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen: Es könnte sich auch um einen Streit unter Nachbarn gehandelt haben, also steht der Verdacht einer Vorsatztat beziehungsweise Mord im Raum. Der 50-Jährige konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund einer starken Alkoholisierung noch nicht einvernommen werden.

50-Jähriger in Haft

Die Tatwaffe, einen Revolver, hat der 50-Jährige, laut Polizei, legal besessen. Dieser wurde sichergestellt. Wie viele Schüsse abgegeben wurden, ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 50-Jährige befindet sich in Haft. Wie die Polizei gegenüber oe24 bestätigt, ermittelt das Landeskriminalamt.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden