600 Pfadfinder kommen zu Europakonferenz nach Wien

600 Pfadfinder und Pfadfinderinnen aus 44 Ländern treffen einander ab Samstag bei der 18. Europakonferenz in Wien.

In einer Generalversammlung, die alle drei Jahre stattfindet, soll unter anderem über neue Vertreter des Europakomitees beraten werden. Die größten Delegationen kommen aus Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien und Belgien, so die Pfadfinder Wien am Freitag in einer Aussendung.

Unter dem Motto: "Meet in the Middle" sei Wien "der perfekte Treffpunkt für Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Albanien bis Zypern". Im Mittelpunkt stehe "persönlicher friedlicher Austausch der weltweit größten Kinder- und Jugendbewegung", so die Pfadfinder.