672 Bestellungen in einem Jahr! Wiener stellt Lieferando-Rekord auf

672 Mal klickte ein Nutzer aus Wien im Jahr 2025 auf den Bestellknopf. Damit stellt er den österreichweiten Lieferando-Rekord auf. Auch bei Desserts zeigt Wien Spitzenwerte mit 204 Apfeltaschen in einem einzigen Jahr.

672 Mal hat eine Person aus Wien im Jahr 2025 bei Lieferando bestellt. Das ergibt fast zwei Bestellungen pro Tag - ein Rekordwert, der österreichweit ungeschlagen bleibt. Kein anderer Nutzer klickte so konsequent auf "Jetzt bestellen". Auch bei den süßen Verlockungen liegt Wien vorn. Eine andere Person bestellte 494 Desserts, davon allein 204 Apfeltaschen. Ob salzig oder süß - Wiens Lieferszene zeigt sich konstant genussfreudig.

Die aktuellen Zahlen stammen aus der neuen Trendanalyse von Lieferando, die gemeinsam mit Haubenköchin Viktoria Fahringer präsentiert wurde. Die Auswertung zeigt, wie Österreich isst und worauf die Menschen beim Bestellen achten.

Pizza bleibt Bestseller, Kebab-Bestellungen legen zu

Das Lieblingsgericht der heimischen Besteller ist wie im Vorjahr die Pizza Salami. Auf dem zweiten Platz landet die Pizza Margherita, die gleichzeitig auch das Top-Gericht der vegetarischen Bestellungen ist. Zudem könnte die Pizza ihre Pole-Position verlieren, denn sie verzeichnet ein Minus von 3,57 Prozent, während Kebab-Bestellungen um 2,32 Prozent zugelegt haben. "Dass Klassiker bei den heimischen Lieferando-Usern hoch im Kurs stehen, bestätigt unter anderem auch unser jährlicher Schnitzel-Index", sagte Mathias Dech, Lead Business Analyst bei Lieferando Österreich.

Gleichzeitig wird pro Bestellung weniger geordert. "Wir schließen daraus, dass die heimischen User Lieferungen nach wie vor schätzen, sich aufgrund der wirtschaftlichen Lage aber einer selbst auferlegten Shrinkflation unterziehen", sagte Dech. Die Menschen sparen, verzichten aber nicht völlig. Freitag und Sonntag bleiben die beliebtesten Liefertage.