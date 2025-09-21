Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
80 km/h bei E-Scooter: Polizei verteilt saftige Strafen
© APA/GEORG HOCHMUTH

Schwerpunktaktion

80 km/h bei E-Scooter: Polizei verteilt saftige Strafen

21.09.25, 14:52
Teilen

Am Donnerstag kam es im Raum Wien von der Landesverkehrsabteilung aus zu Schwerpunktkontrollen bei E-Scootern und Radfahrern. Dabei erreichte einer der City-Flitzer satte 80 km/h. Insgesamt verteilte die Polizei 95 Anzeigen.

Bei drei E-Scootern wurden Rolltestungen durchgeführt, diese ergaben 41 km/h, 43 km/h und eben einmal sogar 80 km/h - alle drei Werte liegen über den erlaubten 25 km/h. "Die Lenker wurden mehrfach angezeigt", hieß es in der Aussendung der LPD Wien.

169 Organmandate & 95 Anzeigen

Die Bilanz insgesamt: 169 Organmandate, hauptsächlich wegen Missachtung des Rotlichts und Befahren von Gehsteigen oder Fußgängerzonen.

Weiters gab es auch 95 Anzeigen, vor allem für Hantieren mit einem Handy, Geschwindigkeitsüberschreitungen und den oben bereits genannten Gründen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden