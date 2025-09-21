80 km/h bei E-Scooter: Polizei verteilt saftige Strafen

Am Donnerstag kam es im Raum Wien von der Landesverkehrsabteilung aus zu Schwerpunktkontrollen bei E-Scootern und Radfahrern. Dabei erreichte einer der City-Flitzer satte 80 km/h. Insgesamt verteilte die Polizei 95 Anzeigen.

Bei drei E-Scootern wurden Rolltestungen durchgeführt, diese ergaben 41 km/h, 43 km/h und eben einmal sogar 80 km/h - alle drei Werte liegen über den erlaubten 25 km/h. "Die Lenker wurden mehrfach angezeigt", hieß es in der Aussendung der LPD Wien.

169 Organmandate & 95 Anzeigen

Die Bilanz insgesamt: 169 Organmandate, hauptsächlich wegen Missachtung des Rotlichts und Befahren von Gehsteigen oder Fußgängerzonen.

Weiters gab es auch 95 Anzeigen, vor allem für Hantieren mit einem Handy, Geschwindigkeitsüberschreitungen und den oben bereits genannten Gründen.