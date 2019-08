Heldenhafte Rettung: Feuerwehr rettet Baby aus Feuer-Wohnung

Wien. Aus bislang unbekannter Ursache kam es kurz vor 18:00 Uhr in Wien-Favoriten zu einem Wohnungsvollbrand, wie die Wiener Feuerwehr in einer Aussendung schreibt. Die beiden Wohnungsinhaber der Brandwohnung flüchteten, wobei die Wohnungstüre offen belassen wurde. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern der beiden oberen Geschosse des fünfgeschossigen Mehrparteienwohnhauses und mehrere Personen machten sich an den Fenstern bemerkbar.

Baby und Kind aus Feuer-Inferno gerettet

Unverzüglich wurde eine Löschleitung ins Gebäudeinnere vorgetragen und der Brand unter Atemschutz bekämpft. Zeitgleich retteten weitere Atemschutztrupps insgesamt sieben Personen, unter denen sich ein Baby und ein weiteres Kind befanden.

Alle Geretteten wurden der Berufsrettung Wien übergeben, die sie nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung hospitalisierte. Auch zwei Hunde und zwei Katzen wurden aus den zum Teil verrauchten Nachbarwohnungen gerettet und an die Tierrettung übergeben. Eine Brandausbreitung auf Nachbarwohnungen konnte verhindert werden, obwohl Flammen bereits ins Stiegenhaus auf die Nachbarwohnungstüre schlugen.

Sieben Verletzte

"Bei dem Brand wurden insgesamt sieben Personen vor Ort durch die Rettungskräfte betreut und anschließend ins Krankenhaus gebracht", so ein Sprecher der Berufsrettung Wien. Alle Personen sollen jedoch nur leichte Verletzungen davongetragen haben. Über die Brandursache oder die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nichts bekannt.

