Irrer mit Eisenstange spielte den 'lieben Papi'

So „lieb“ Werner B. (41) in den sozialen Netzwerken den fürsorglichen Vater mimte, so brutal wurde er, als er am Tag vor Silvester eine 25-Jährige auf der Margaretenstraße mit einer Eisenstange fast tot geprügelt haben soll.

Wie berichtet, landete das lebensgefährlich verletzte Opfer mit einem Schädel-Hirn-Trauma im Spital und musste in den künstlichen Tiefschlaf versetzt werden.

Opfer liegt im Spital im künstlichen Tiefschlaf

Werner B., der mittlerweile in U-Haft sitzt, hatte nach der Tat selbst die Polizei gerufen und sich als Zeuge ausgegeben. Da er jedoch in der Nähe seiner Wohnung im 6. Bezirk mit der Bankomatkarte des Opfers mehrmals bezahlte und von einem ­anderen Zeugen belastet wurde, ging er am 2. Jänner ins Netz.

Nachdem B. mehrere Stunden verhört wurde, knickte er ein und gestand, dass er seit einem Monat mehrere Frauen mit dem Rad verfolgt hatte, sie ansprechen wollte, sich aber nicht traute. Aus Frust über den Misserfolg, wie er sagt, soll er die 25-Jährige attackiert haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.