Jugendbande filmt Prügel-Attacke mit dem Handy

Ein brutales Prügel-Video sorgt derzeit für Aufregung in den sozialen Netzwerken. Ein Jugendlicher drückt dabei Burschen im Schüler-Alter an die Wand, nimmt sie am Kragen. Die beiden sollen wegen einer Straftat bei der Polizei ausgesagt haben. Als Rache dafür bekommen sie von dem Jugendlichen Schläge verpasst. Zuerst fliegt eine Faust von links. Dann schlägt der zweite Angreifer zu.

Durch die Wucht geht der eine Schüler in die Knie. Er hält sich schmerzverzerrt das Gesicht. Der zweite junge Bursch steht schockiert daneben.

Auf Twitter und YouTube behaupten etliche User, das Video sei in Wien aufgenommen worden. Ob das tatsächlich stimmt, konnte die Polizei Sonntagabend nicht bestätigen. Allerdings hat das Landespolizeikommando Wien auf Twitter angekündigt, in dem Fall Ermittlungen aufzunehmen. Die Beamten versuchen nun herauszufinden, woher das Video stammt. Einige User mumaßen nämlich auf Twitter, dass es sich auch um ein altes Video handeln könnte.