Spektakulärer Autobrand mitten in Wien

Lenker unverletzt - Enorme Rauchentwicklung in Margareten.

Wien. In Wien-Margareten sind am Mittwoch zwei Pkw in Vollbrand geraten. Zunächst bemerkte der Lenker eines Fahrzeugs, dass sein Wagen brannte, woraufhin er diesen abstellte. Das Feuer griff auf einen zweiten Pkw über. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Es kam aber zu einer relativ starken Rauchentwicklung, sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl.

Der FPÖ-Politiker Leo Kohlbauer war in der Nähe des Brandes und filmte die Szene:

Wien 5, Pilgramgasse: 2 Autos im Vollbrand mit Explosionen der Reifen. Liebe @LPDWien was ist da passiert? pic.twitter.com/VkUcw3mZMB March 25, 2020

Die Einsatzkräfte wurden gegen 9.45 Uhr in die Pilgramgasse gerufen. Der Lenker des ursprünglich in Brand geratenen Fahrzeugs hatte sich dort eingeparkt. Der Lenker blieb unverletzt. Als die Feuerwehrleute eintrafen, standen bereits beide Pkw in Vollbrand. Mit zwei Löschleitungen wurde das Feuer bekämpft. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden auch angrenzende Mehrparteienwohnhäuser kontrolliert, hier konnte aber rasch Entwarnung gegeben werden.

Danke an die Einsatzkräfte die diese Situation rasch in den Griff bekommen haben! pic.twitter.com/Ui7rmneWdX — Leo Kohlbauer (@LeoKohlbauer) March 25, 2020

Brutale Szene in der Pilgramgasse, 2 Autos waren in Vollbrand: pic.twitter.com/D1XaHlA05t — Leo Kohlbauer (@LeoKohlbauer) March 25, 2020

Während des Einsatzes sammelten sich zahlreiche Schaulustige. Die Polizei sperrte großräumig ab. "Der Einsatz wurde von den Schaulustigen aber in keinster Weise behindert", konstatierte Figerl. Die Polizei verwies in diesem Zusammenhang auf das geltende Versammlungsverbot. Für Verstöße gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz sind hohe Strafen vorgesehen. Polizeisprecher Patrick Maierhofer betonte gegenüber der APA, dass bei Einsätzen immer unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit und Relation gehandelt wird. "Klare Übertretungen werden aber entsprechend geahndet", sagte Maierhofer.