Wirbel um Hetz-Videos gegen Homosexualität

Wien. Jetzt gibt es neuen Wirbel um das "Iman Ali"-Zentrum in Floridsdorf. Nach der Aufregung um eine illegale Moschee des Islam-Zentrums, tauchten jetzt Hetz-Videos von "izia Wien" gegen Homosexualität auf. Auf Youtube-Videos des Islam-Zentrums wird dabei auf die vermeintliche Verkommenheit der westlichen Gesellschaft hingewiesen. Dabei heißt es unter anderem "Homosexualität bedeutet das Ende der Menschheit". Die Clips sind in Cartoon-Form gehalten und dürften sich gezielt an Kinder richten.

In den Hetz-Videos heißt es weiter, dass Homosexualität falsch und gleichgeschlechtliche Ehen schlecht für den Fortbestand der Menschheit seien. Das Kopftuch hingegen ist auch für kleine Mädchen sehr gut.