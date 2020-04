Zweijährige in Wien aus Fenster gestürzt - schwer verletzt

Eine Zweijährige ist Mittwochfrüh aus einem Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses in Wien-Penzing gestürzt. Das Mädchen erlitt laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in ein Krankenhaus.

Die Zweijährige stürzte laut dem Sprecher gegen 8.15 Uhr beim Spielen aus dem Fenster. Sie wurde von der Berufsrettung an Ort und Stelle notfallmedizinisch versorgt und dann per Helikopter abtransportiert.

Zum Zeitpunkt des Unfalls hielten sich die Mutter des Mädchens und mehrere kleine Geschwister in der Wohnung auf. Eine Passantin beobachtete, wie die Zweijährige am Fensterbrett kletterte und sah auch den Sturz aus dem offenen Fenster, hieß es von der Polizei. Sowohl die Zeugin als auch die Mutter wurden am Vormittag noch befragt.

Das Kind sei vom ersten Stock aus rund drei bis vier Meter weit gefallen, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Beim Eintreffen der Berufsrettung, die mit mehreren Teams anrückte, war die Zweijährige "noch bei Bewusstsein, aber 'eingetrübt'", berichtete Sprecherin Corina Had der APA. Nach der Erstversorgung wurde das Mädchen mit einem Hubschrauber der Berufsrettung ins Spital gebracht.