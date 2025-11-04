A23-Baustelle, Konzerte und Match: Mega-Stau-Woche in Wien

Wien wird zum Schauplatz eines dreifachen Belastungstests. Konzerte, ein europäisches Fußballspiel und Bauarbeiten treffen binnen weniger Tage aufeinander. Die Verkehrsexperten schlagen jetzt schon Alarm und empfehlen konsequent auf die Öffis zu nutzen und das Auto zu meiden.

Wien im Ausnahmezustand: Zwischen musikalischem Hochgenuss, sportlicher Spannung und verstopften Hauptverkehrsadern droht der Stadt eine Mega-Stau-Woche. Simply Red, Kerstin Ott und Hans Zimmer geben sich in der Stadthalle die Klinke in die Hand, während Rapid im Allianz Stadion europäisch aufspielt. Und auf der A23 rollt statt Verkehr nur die Welle des Frusts.

Drei Abende, drei Konzerte und Tausende Fans

Den Auftakt liefert am 5. November die Kultband Simply Red mit ihrer "40th Anniversary Tour" und Evergreens wie "Holding back the years" oder "Stars". Zwei Tage später bringt Kerstin Ott bekannt durch "Die immer lacht"" und ihrem neuen Album die Halle zum Beben. Am 8. und 9. November schließlich versetzt Oscar-Komponist Hans Zimmer sein Publikum mit bombastischen Klangwelten in andere Sphären. Doch die musikalische Magie hat ihren Preis: Der ARBÖ warnt vor massiven Verzögerungen rund um den Neubaugürtel, die Hütteldorfer Straße und das Nibelungenviertel. Wer nicht im Konzertstau stranden will, solle laut ARBÖ mit der U6, den Linien 6, 9, 18, 49 oder Bus 48A anreisen.

Allianz Stadion wird zum Hexenkessel

Auch für Fussballfans bringt die Woche ein "Zuckerl", nämlich das Match SK Rapid gegen CS Universitatea Craiova. Auch wenn der Anpfiff erst um 21 Uhr stattfindet, werden Verzögerungen um das Allianzstadium nicht ausbleiben. In der Zeit von 20 bis 21 Uhr und 22:30 bis 23:45 Uhr sind wegen des Besucherzu- und abstromes verschiedener Fangruppierungen Sperren der Linzer Straße, Deutschordenstraße sowie der Keißlergasse (ab der Bahnhofstraße) möglich, warnt der ÖAMTC. Geraten wird die Öffis zu nutzen.

Spurensperren auf der A23

Und als wäre das nicht genug, kommt auf der Südosttangente (A23) das nächste Nadelöhr: Von 7. bis 9. November steht in Fahrtrichtung Inzersdorf zwischen Knoten Prater und Kaisermühlen nachts nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Tagsüber bleibt es bei zweien - ein Tropfen auf dem heißen Asphalt. Schon am 19. Oktober führte eine ähnliche Baustelle zu kilometerlangem Stillstand bis auf die A4. Der Zeitverlust betrug über 4 Stunden!