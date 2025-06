Abgängige kollabierte in Syrer-WG: 17-Jährige jetzt im Koma

Eine 17-Jährige Niederösterreicherin musste, wie jetzt bekannt wurde, Sonntagnacht in Wien reanimiert werden. Vier in einer WG anwesende Männer - Syrer im Alter von 21-35 Jahren - wurden von der Kriminalpolizei einvernommen. Ein Sexualdelikt kann nicht ausgeschlossen werden.

Wien. So viel ist derzeit über den Fall, der sich in einer Wohnung in einem Wohnhaus in der Geiselbergstraße abgespielt hat, laut Polizei bekannt und gesichert: Nach einem Rettungseinsatz am späten Sonntagabend in Simmering wegen einer regungslosen 17-Jährigen ermittelt das Landeskriminalamt. Aufgrund ihrer Verletzungen halten die Kriminalisten ein Sexualdelikt für möglich. Die in der Wohnung anwesenden vier Männer gaben an, ihr lediglich einen Schlafplatz zur Verfügung gestellt zu haben. Die 17-Jährige befinde sich derzeit im Koma in einem Spital, hieß es von der Landespolizeidirektion am Dienstag.

Laut oe24 handelt es sich bei dem Opfer um eine junge Niederösterreicherin, die von ihren Eltern als vermisst gemeldet worden war und offenbar nicht Wien abgetaucht war. Dort dürfte die 17-Jähirge in die Suchtgiftszene und in weiterer Folge in die Wohngemeinschaft von vier syrischen Männern geraten sein. Was in den Räumlichkeiten tatsächlich geschah, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Fakt ist, dass einer der Männer Sonntagabend einen Notruf absetzte, dass bei ihnen eine junge Frau kollabiert wäre.

Mädchen leblos in Wohnung: Von Rettung wiederbelebt

Nach mühsamer Auffindung der Unterkunft - bei der Suche wurde sogar ein Hubschrauber eingesetzt - konnte die Berufsrettung den leblosen Teenager erfolgreich reanimieren und in ein Krankenhaus bringen. Das Mädchen befindet sich nach einer massiven Überdosierung von derzeit noch unbekannten Drogen - die sie möglicherweise nicht freiwillig zu sich genommen hat - derzeit im komatösen, aber stabilen Zustand.

Die vier in der Wohnung anwesenden Syrer wurden von der Kriminalpolizei einvernommen. Sie gaben an, der Frau lediglich einen Schlafplatz zur Verfügung gestellt zu haben. Die 17-Jährige war seit 13.06.2025 von ihren Eltern abgängig gemeldet. Umfassende Spurensicherungen wurden vorgenommen. Die weiteren Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Süd, sind im Gange.