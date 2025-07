Alarmstufe 2! Brand in Wiener U2 ausgebrochen

Ein Brand im unterirdischen Bereich der U-Bahn-Baustelle in der Auerspergstraße in Wien-Josefstadt an der Grenze zur Innenstadt hat am Dienstagvormittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Verletzt wurde niemand, alle Arbeiter konnten den Bereich vor Eintreffen der Einsatzkräfte geordnet verlassen, betonte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl auf APA-Anfrage zu dem Einsatz. Bei Schneidearbeiten hatte eine Folie Feuer gefangen. Die Flammen waren rasch gelöscht, der Personenverkehr war nicht betroffen. "Aufgrund der Verrauchung im unterirdischen Bereich wurde Alarmstufe zwei ausgelöst", berichtete Figerl. Insgesamt 62 Feuerwehrleute rückten mit 17 Fahrzeugen aus. "Die Herausforderung für uns war, durch die Verrauchung den optimalen Zugang zum Brandbereich zu finden", sagte der Sprecher. Mit mehreren Atemschutztrupps konnte dies jedoch rasch erkundet und die Löschmaßnahmen gestartet werden. Gegen 10.45 Uhr wurde "Brand aus" gemeldet. Nachlöscharbeiten und Entrauchungsmaßnahmen liefen aber noch, erläuterte Figerl. Betroffen war ein Baustellenbereich der künftigen U2, die Richtung Süden ab der Station Rathaus eine neue Linienführung zum Wienerberg - statt der jetzigen Endstation Karlsplatz - bekommt.