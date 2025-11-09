Anmeldung läuft: Wings for Life Run erstmals vor Schönbrunn

Die Anmeldung für den 13. Wings for Life Run hat begonnen, erneut werden zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Diesmal erfolgt der Start zum ersten Mal vor dem Schloss Schönbrunn.

Am 10. Mai 2026 ertönt der Startschuss weltweit für den Wings for Life Run, aufgrund des großen Interesses läuft die Anmeldung bereits jetzt und wird zudem gestaffelt.

Circa 13.500 Läuferinnen und Läufer werden vor Ort wieder erwartet, insgesamt werden es aber noch mehr sein. Immerhin kann auch "virtuell" gelaufen werden, also wo auch immer man mag. Gelaufen wird so lange, bis einen das echte oder virtuelle Catcher-Car einholt.

Wer am offiziellen Lauf teilnimmt, der darf erstmal vor der schönen Kulisse des Schloss Schönbrunn an den Start gehen. "Wir freuen uns riesig über die neue Location. Schloss Schönbrunn ist das Wahrzeichen Wiens – der Start unmittelbar vor dieser Szenerie ist ein echtes Highlight. Auch das Event-Village mit Bühne, Startnummernausgabe und vielfältigem Rahmenprogramm befindet sich dieses Mal direkt vor dem beeindruckenden Schloss. Damit bekommt der Lauf ein neues emotionales Zuhause", so Michael Buchleitner, Veranstalter und sportlicher Leiter des Wien-Laufs.

© Getty Images

Erste Anmeldephase bis 31. Dezember

Die erste Staffelung erfolgt bis 31. Dezember, bis dahin kostet die Teilnahme 60 Euro, danach 70 Euro - jeweils so lange Plätze verfügbar sind. Diese Startgelder sowie alle Spenden gehen zu 100 Prozent an die Rückenmarksforschung.

Auch bekannt sind Fahrerin und Fahrer des Catcher-Cars: In Wien sind erneut Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser und der ehemalige Paralympics-Skifahrer und Motorsportler Reini Sampl.