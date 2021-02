Antifa-Demo bei Rossauer Lände sorgt für Stau-Chaos

Antifa-Aktivisten blockierten die Straße vor dem Polizei-Anhaltezentrum in der Rossauer Lände.

Wien. Dienstagmittag riefen Antifa-Aktivisten zu einer Straßenblockade vor dem Polizei-Anhaltezentrum in der Rossauer Lände auf – ein Stau-Chaos war die Folge. Die Polizei kündigte an, die Blockade zu räumen. "Mit Bolzenschneider und Flex will die Polizei die Sitzblockade auflösen", berichtet die Antifa auf Twitter. Der Grund für die Aktion sind Abschiebungen nach Afghanistan, die am Dienstag durchgeführt werden sollen.

Mit Bolzenschneider und Flex will die Polizei die Sitzblockade auflösen und nimmt damit schwere Verletzungen der Aktivist:innen in Kauf. Spürt ihr euch eigentlich noch? pic.twitter.com/2JH6bDkXJU — autonome antifa [w] (@antifa_w) February 23, 2021

Bei der Durchführung des mörderischen Abschieberegimes fährt der Staat alle Mittel auf um eine Blockade zu räumen. Auch ein gepanzerten Fahrzeug ist jetzt aufgefahren. pic.twitter.com/06xTOJGDYP — autonome antifa [w] (@antifa_w) February 23, 2021

Ab 15 Uhr soll es eine angemeldete Demo gegen die Abschiebungen geben, wie die Antifa mitteilt.