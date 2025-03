Auf Freundin (14) eingestochen - "Habe schwarz gesehen"

Der 16-jährige Spross eine türkischen Familie wurde jetzt schon zum zweiten Mal wegen einer Messerattacke auffällig: Nachdem er im Februar ein Familienmitglied schwer verletzt hat, ging er Donnerstagabend auf seine Freundin los.

Wien. Polizisten der Inspektion Kaiser-Ebersdorfer-Straße nahmen vergangenen Abend einen 16-jährigen österreichischen Staatsbürger in der Wohnung seines Vaters fest, nachdem er selbst am Polizeinotruf angegeben hatte, soeben seine Freundin (14, ebenfalls mit türkischen Wurzeln) mit einem Messer verletzt zu haben.

Dabei soll es in der Unterkunft zu einem Streit zwischen den beiden Teenagern gekommen sein - um was es dabei ging, ist unklar, ganz so minimal wird die Kleinigkeit nicht gewesen sein. Dabei soll der Beschuldigte jedenfalls eigenen Aussagen zufolge ein Küchenmesser zur Hand genommen und seiner Freundin eine Stichverletzung im Oberkörperbereich zugefügt haben: Er wisse auch nicht, warum er das gemacht habe - "ich habe schwarz gesehen". Vermutlich meinte er "rot". Schwarz vor Augen wäre wohl der Freundin geworden, wenn es dem Mädchen nicht gelungen wäre aus der Wohnung zu flüchten. Auf offener Straße wurde die 14-Jährige von der zufahrenden Rettung angetroffen und von Sanitätern der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Anschließend wurde sie in ein Spital gebracht.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, führt die weiteren Ermittlungen. Der 16-Jährige befindet sich aktuell in polizeilicher Anhaltung. Eine Überstellung an die Justiz und hernach in die U-Haft oder auf die Psychiatrie ist vorgezeichnet - immerhin war die Attacke die zweite innerhalb eines Monats. Am 22. Februar war er oe24-Infos zufolge mit dem Messer auf ein Familienmitglied losgegangen.