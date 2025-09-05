Aufatmen zum Schulbeginn: Keine offenen Klassenlehrerstellen mehr

Jedes Kind in Wien startet mit einer eigenen Klassenlehrkraft ins neue Schuljahr. Die Stadt hat alle offenen Lehrerstellen rechtzeitig zum Schulbeginn besetzt.

In Wien konnten zum Schulbeginn alle offenen Lehrerstellen besetzt werden - auch in den Volksschulen. Das teilte das Büro von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) der APA am Freitag auf Anfrage mit. Damit sei sichergestellt, dass jedes Kind seine Klassenlehrerin bzw. seinen Klassenlehrer habe, wurde betont. Im August waren insgesamt noch 240 Stellen offen gewesen. Für diese sind laut dem Büro der Stadträtin 700 Bewerbungen bei der Bildungsdirektion eingelangt.

Bekräftigt wurde, dass der Personalmangel zwar noch nicht überwunden sei, Wien sich aber auf einem guten Weg befinde. Man sehe sich weiterhin mit einer hohen Zahl an Pensionierungen von Lehrkräften konfrontiert. Mit neuen Initiativen, etwa für Quereinsteiger, sei es jedoch gelungen, das Berufsfeld wieder attraktiver zu machen und mehr Menschen für den Lehrerberuf zu gewinnen.