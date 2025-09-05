Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Aufatmen zum Schulbeginn: Keine offenen Klassenlehrerstellen mehr
© Getty

Auch in Volksschulen

Aufatmen zum Schulbeginn: Keine offenen Klassenlehrerstellen mehr

05.09.25, 12:22 | Aktualisiert: 05.09.25, 13:48
Teilen

Jedes Kind in Wien startet mit einer eigenen Klassenlehrkraft ins neue Schuljahr. Die Stadt hat alle offenen Lehrerstellen rechtzeitig zum Schulbeginn besetzt.

In Wien konnten zum Schulbeginn alle offenen Lehrerstellen besetzt werden - auch in den Volksschulen. Das teilte das Büro von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) der APA am Freitag auf Anfrage mit. Damit sei sichergestellt, dass jedes Kind seine Klassenlehrerin bzw. seinen Klassenlehrer habe, wurde betont. Im August waren insgesamt noch 240 Stellen offen gewesen. Für diese sind laut dem Büro der Stadträtin 700 Bewerbungen bei der Bildungsdirektion eingelangt.

Bekräftigt wurde, dass der Personalmangel zwar noch nicht überwunden sei, Wien sich aber auf einem guten Weg befinde. Man sehe sich weiterhin mit einer hohen Zahl an Pensionierungen von Lehrkräften konfrontiert. Mit neuen Initiativen, etwa für Quereinsteiger, sei es jedoch gelungen, das Berufsfeld wieder attraktiver zu machen und mehr Menschen für den Lehrerberuf zu gewinnen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden