Auto-Unfall in Wien: Pkw bleibt auf Dach liegen

Alkoholisierter PKW-Lenker beschädigte sieben geparkte PKW und kam am Dach zum Liegen.

Wien. Am Mittwochabend um 22 Uhr kam es in der Quellenstraße im 10. Bezirk zu einem Auto-Unfall: Nachdem ein alkoholisierter PKW-Lenker (40 Jahre) mit rund 1,5 Promille über eine Baustelleneinfahrt in eine Baustelle gefahren war und diese wieder rückwärts verlassen wollte, verlor der 40-Jährige (Stbg.: Österreich) augenscheinlich die Kontrolle über seinen PKW, touchierte sieben geparkte PKW, überschlug sich und kam am Dach zum Liegen.

Der Unfalllenker wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Bei dem Unfall kamen keine weiteren Personen zu Schaden.