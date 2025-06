Autofahrer aufgepasst: Dieser Fehler wird ab Juli richtig teuer

Ein kleiner Zettel an der Windschutzscheibe kann ab Juli zum Stolperstein für tausende Autofahrer in Wien werden. Die alten Parkscheine verlieren am 30. Juni endgültig ihre Gültigkeit. Der ÖAMTC schlägt fordert endlich eine Umtauschlösung.

Seit Jänner 2025 kostet das Parken in Wien 1,30 Euro pro halbe Stunde. Wer noch Parkscheine aus der Zeit davor besitzt, konnte sie bisher aufbrauchen. Doch damit ist bald Schluss. Mit 30. Juni endet die Schonfrist. Ab 1. Juli gelten ausschließlich Parkscheine mit neuem Tarif. Wer dann sein Auto mit einem alten Schein abstellt, riskiert eine saftige Strafe. Die Parkraumüberwachung zeigt keine Gnade. Mindestens 36 Euro werden fällig. Die alten Kurzparkscheine verlieren ihre Gültigkeit und dürfen somit nicht mehr verwendet werden. © ÖAMTC Kritik an fehlender Umtauschmöglichkeit Verkehrsexperte Matthias Nagler vom ÖAMTC an die Parkraumüberwachung, noch etwas Toleranz walten zu lassen. "Der Tarifunterschied beträgt bei einer halben Stunde Parken gerade einmal fünf Cent. Es wäre daher wünschenswert, wenn die Parksheriffs zumindest in den ersten Wochen mit Abmahnungen vorgehen könnten, anstatt sofort eine Strafe in Höhe von mindestens 36 Euro zu verhängen." Der Mobilitätsclub kritisiert außerdem die Haltung der Stadt Wien. Trotz mehrfacher Forderungen gibt es bis heute keine Möglichkeit, alte Parkscheine umzutauschen oder gegen Aufzahlung aufzuwerten. 24-jähriger Raser gleich zweimal geblitzt

Nagler spart nicht mit Kritik. "Bedauerlicherweise verweigert die Stadt Wien nach wie vor den Umtausch beziehungsweise die Rückgabe von alten Parkscheinen. Wer nach Ablauf der Frist, also ab 1. Juli 2025, noch welche besitzt, bleibt leider darauf sitzen." Der ÖAMTC fordert die neue Stadtregierung auf, endlich zu handeln. "Niemand hätte ein Problem damit, ein paar Cent auf den aktuellen Tarif aufzuzahlen. Der komplette Wertverlust alter Parkscheine gereicht den Konsumentinnen und Konsumenten jedoch zum finanziellen Nachteil und ist nicht nachvollziehbar."