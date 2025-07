Badeverbot in der Neuen Donau

In der Neuen Donau gilt aktuell ein Badeverbot. Grund dafür ist ein drohendes "kleines Hochwasser".

Die für Gewässer zuständige Magistratsabteilung 45 (MA 45) hat am Dienstagnachmittag den Hochwasserdienst aktiviert. Entscheidend ist dabei der Pegelstand bei Korneuburg: Ab 5,20 Metern fließt Wasser vom Hauptstrom über die Wehranlagen, ab 5,40 Metern werden diese geöffnet und die Neue Donau kontrolliert geflutet.

Laut Gerald Loew, dem Leiter des Hochwasserdienstes, soll in der Donau ein "kleines Hochwasser" drohen, zitiert ihn "Standard". Deshalb wurde das Badeverbot verhängt.

Das Wetter bleibt in den kommenden Tagen wechselhaft. Am Donnerstag ist kaum mit Regen zu rechnen, jedoch sind am Freitagnachmittag gewittrige Schauer möglich. In der Nacht von Samstag auf Sonntag könnten weitere Regenschauer und Gewitter auftreten. Am Sonntagnachmittag ist die Regenwahrscheinlichkeit hoch.