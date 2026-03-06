Bestattung Wien bringt ersten E-Sargtransporter auf die Straße

Im Fuhrpark der Bestattung Wien beginnt eine neue Ära. Ein vollelektrischer Landwagen übernimmt künftig Transporte von Verstorbenen in der Stadt. Das Fahrzeug steht für den nächsten Schritt der Wiener Stadtwerke in Richtung klimafreundlicher Mobilität.

Die Bestattung Wien hat ihren Fuhrpark um den ersten vollelektrischen "Landwagen" für den Verstorbenentransport erweitert. Das Nutzfahrzeug bietet Platz für bis zu vier Särge und ist bereits im Einsatz. Die Nutzfahrzeuge sollen nach und nach auf E-Mobilität umgestellt werden, berichtete das Unternehmen am Freitag. Der Pkw-Fahrzeugpool sei schon vollständig elektrisch unterwegs.

Die Elektrifizierung sei Teil der langfristigen Klimastrategie der Wiener Stadtwerke Gruppe (WSTW), sagte WSTW-Geschäftsführerin Monika Unterholzner. Die 1907 gegründete Bestattung Wien ist laut eigenen Angaben das größte Bestattungsunternehmen Österreichs und eines der größten in Europa. Seit Bestehen wurden rund zwei Millionen Beerdigungen und weltweite Überführungen organisiert.

Gesamter Fuhrpark wird umgestellt

Jürgen Sild, Geschäftsführer der Bestattung Wien, unterstreicht die Bedeutung der Umstellung auf E-Mobilität: "Als modernes Dienstleistungsunternehmen tragen wir Verantwortung gegenüber den Menschen in Wien ebenso wie gegenüber unserer Umwelt. Der erste E-Landwagen ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einem emissionsarmen Fuhrpark." In den kommenden Jahren soll gesamte Fuhrpark der Spezialfahrzeuge der Bestattung Wien auf elektrisch betriebene Fahrzeuge umgestellt werden.