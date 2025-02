Bis zu 153 Mio. Euro: Stadt finanziert Wiener Event-Arena mit

Am 26. März befasst sich der Gemeinderat mit der Finanzierung der Wiener Event-Arena.

Der Wiener Gemeinderat wird am 26. März mit der Finanzierung der geplanten Multifunktionshalle am Areal von St. Marx im Bezirk Landstraße befasst. Das teilte Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Samstag mit. Die Stadt beteiligt sich, wie bereits bekannt, an den Kosten der Errichtung der "Wien Holding-Arena" mit Zahlungen von maximal rund 153 Millionen Euro. Gebaut und betrieben wird sie vom deutschen Konzern CTS Eventim, der nach einer Gerichtsentscheidung zum Zug kam.

"Nach positivem Abschluss des Vergabeverfahrens ist der Gemeinderatsantrag nun ein nächster wichtiger Meilenstein, um das Leuchtturm-Projekt 'Wien Holding-Arena' so zeitnah wie möglich umzusetzen", betonte Hanke in einer Aussendung. Wien-Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer ergänzte: "Pro Jahr werden bis zu 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher bei rund 145 Veranstaltungen erwartet. Wir freuen uns, diesen Weg gemeinsam mit der CTS Eventim und der Stadt Wien gehen zu dürfen."

Die neue "Wien Holding-Arena" wird auf dem Areal Neu Marx gebaut. Ziel ist es, die Halle bis 2030 fertigzustellen. Das Veranstaltungszentrum wird für bis zu 20.000 Besucher konzipiert. Vorgesehen ist die Arena als Austragungsort für sämtliche Arten von Shows und Events, also etwa für große Rock-und Popkonzerte oder auch Sportbewerbe und Messen.