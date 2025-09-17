Blutiger Mord im Gemeindebau – Angeschossener (26) bricht sein Schweigen

Nach dem blutigen Mord in der Vorgartenstraße konnte der angeschossene 26-Jährige erstmals von der Polizei befragt werden. Seine Partnerin kämpft hingegen um ihr Leben.
Der 26-Jährige, der bei dem blutigen Mord schwer verletzt wurde, konnte von Ermittlern des Landeskriminalamtes befragt werden. Trotz einer Schussverletzung gehe es ihm den Umständen entsprechend gut, heißt es vom Wiener Gesundheitsverbund.
Im Gespräch mit den Beamten schilderte der junge Mann, dass die gesamte Familie in der Wohnung versammelt gewesen sei, als sich die Situation zuspitzte. Der 44-jährige Bauarbeiter habe sich von Beginn an auffällig verhalten. Schließlich zog er eine Schusswaffe, feuerte zuerst auf den 26-Jährigen selbst und danach auf weitere Anwesende. Laut dessen Einschätzung dürfte Eifersucht und die bevorstehende Trennung das Motiv gewesen sein. Eine ausführlichere Einvernahme steht allerdings noch aus.
Tat vor den Augen der Enkelkinder
Besonders dramatisch: Neben den Erwachsenen befanden sich auch drei Kinder in der Wohnung – die 15-jährige Tochter der getöteten Frau sowie die beiden Kleinkinder der schwer verletzten 24-Jährigen. Sie blieben körperlich unverletzt, mussten das Geschehen jedoch mitansehen und wurden inzwischen in die Obhut von Angehörigen gegeben.
Während der 26-Jährige inzwischen außer Lebensgefahr ist, kämpfen Ärzte weiterhin um das Leben seiner Partnerin. Die 24-Jährige wurde am Kopf getroffen und kämpft um ihr Leben.