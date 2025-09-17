Blutiger Mord im Gemeindebau – Angeschossener (26) bricht sein Schweigen

Nach dem blutigen Mord in der Vorgartenstraße konnte der angeschossene 26-Jährige erstmals von der Polizei befragt werden. Seine Partnerin kämpft hingegen um ihr Leben.

Der 26-Jährige, der bei dem blutigen Mord schwer verletzt wurde, konnte von Ermittlern des Landeskriminalamtes befragt werden. Trotz einer Schussverletzung gehe es ihm den Umständen entsprechend gut, heißt es vom Wiener Gesundheitsverbund.

© oe24

Im Gespräch mit den Beamten schilderte der junge Mann, dass die gesamte Familie in der Wohnung versammelt gewesen sei, als sich die Situation zuspitzte. Der 44-jährige Bauarbeiter habe sich von Beginn an auffällig verhalten. Schließlich zog er eine Schusswaffe, feuerte zuerst auf den 26-Jährigen selbst und danach auf weitere Anwesende. Laut dessen Einschätzung dürfte Eifersucht und die bevorstehende Trennung das Motiv gewesen sein. Eine ausführlichere Einvernahme steht allerdings noch aus.

© Viyana Manset Haber

Tat vor den Augen der Enkelkinder

Besonders dramatisch: Neben den Erwachsenen befanden sich auch drei Kinder in der Wohnung – die 15-jährige Tochter der getöteten Frau sowie die beiden Kleinkinder der schwer verletzten 24-Jährigen. Sie blieben körperlich unverletzt, mussten das Geschehen jedoch mitansehen und wurden inzwischen in die Obhut von Angehörigen gegeben.

© oe24

Während der 26-Jährige inzwischen außer Lebensgefahr ist, kämpfen Ärzte weiterhin um das Leben seiner Partnerin. Die 24-Jährige wurde am Kopf getroffen und kämpft um ihr Leben.