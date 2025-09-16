Schießerei bei Vorgartenstraße: Täter mit Kopfschuss in Auto gefunden

Riesiger Polizeieinsatz bei der Vorgartenstraße im zweiten Bezirk. Ein Mann aus Serbien soll seine Frau erschossen und seine Tochter schwer verletzt haben. Nach einem Schusswechsel mit der Polizei wurde er mit einem Kopfschuss in einem geparkten Auto vorgefunden.

Laut Zeugen vor Ort sollen mindestens drei Schüsse gefallen sein. Ein weiblicher und ein männlicher Leichnam wurden aktuell von der Polizei bestätigt. Die Polizei bestätigt ebenso Schüsse sowohl in einer Wohnung als auch auf der Straße. Laut aktuellem Ermittlungsstand soll es sich um einen Beziehungsmord handeln.

Das weibliche Todesopfer, wohl die Ehefrau des Todesschützen, lag leblos in der Wohnung. Besonders tragisch: Sie soll laut Nachbarn erst vor einer Woche ein Baby zur Welt gebracht haben. Die Tochter wurde ebenso mit einer Schusswaffe schwer verletzt. Der Täter flüchtete laut oe24-Informationen aus dem Wohnhaus, wobei es gegen 20 Uhr zum Schusswechsel mit den eintreffen Polizeikräften gekommen sein soll.

Wenig später wurde der Täter mit einem Kopfschuss in einem geparkten Auto neben seiner Schusswaffe gefunden, er hatte sich offenbar selbst gerichtet.

Es besteht laut Polizeisprecherin Julia Schick keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit.

Die Kugeln haben mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Vorfall ereignete sich an der Ecke Vorgartenstraße / Wehlistraße. Der Bereich ist großräumig abgesperrt, es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Weitere Verletzte

Eine junge Frau, dabei dürfte es sich um die Tochter des Schützen handeln und ein junger Mann, vermutlich ihr Freund, wurden im Zusammenhang mit der Tat in der Vorgartenstraße mit Schussverletzungen in Schockräume von Krankenhäusern eingeliefert, sagte Christoph Mierau, Sprecher des Wiener Gesundheitsverbunds, der APA. Dem Vernehmen nach wurden zwei weitere minderjährige Familienmitglieder körperlich unversehrt aufgefunden.