Die Feuerwehr rückte heute zu einem Brand in die Bernoullistraße im 22. Bezirk aus, wie ein Sprecher gegenüber oe24 bestätigt.

Wien. Am Donnerstag, dem 1. Mai, brach in der Bernoullistraße im 22. Bezirk ein Brand aus. In dem Bereich befindet sich das ASKÖ-Ballsport-Center. Auf Bildern und Videos, die vom Nachbargelände, dem FC-Hellas-Kagran-Fußballplatz, aus gemacht wurden, sind dicke Rauchschwaden im Bereich des ASKÖ-Sportcenters zu sehen. Auf dem Gelände befinden sich Ballsporthallen, Bewegungsräume, ein Fitness-Center und ein Saunabereich.

Video zum Thema: Brand-Alarm: Dicke Rauchschwaden bei Wiener Sportanlage

(Video-Credit: Viyana Manset Haber)

Ein Feuerwehrsprecher bestätigt gegenüber oe24 einen Einsatz in der Bernoullistraße. Was genau brannte und wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch unklar. Der Einsatz war am Vormittag noch im Gange. Berichte über Verletzte gibt es bislang keine.

Der Nachbar des betroffenen Sportcenters, der FC Hellas Kagran, trägt heute seinen 1.-Mai-Cup auf seinem Sportplatz aus. Gegenüber oe24 berichtete Vereins-Obmann Peter Bauregger, dass zwar der Kunstrasenplatz gesperrt werden musste, aber zwei andere Plätze zur Verfügung stehen, wo das Turnier heute stattfinden wird.



© Viyana Manset Haber ×

FC Hellas Kagran: Prominenter Präsident

Bekannt ist der Wiener-Stadtliga-Verein Hellas Kagran für seinen prominenten Präsidenten: FPÖ-Abgeordneter Martin Graf führt in dieser Funktion die Geschicke des FC Hellas Kagran.