Breits ausgebucht: Rekordansturm auf Vienna City Marathon

Der Ansturm auf den Vienna City Marathon 2026 bricht alle bisherigen Rekorde. Bereits sechs Monate vor dem Startschuss sind die Anmeldungen für den Marathon, Halbmarathon und die Staffel restlos ausgebucht.

Der Vienna City Marathon findet erst in einem halben Jahr - am 19. April 2026 - statt, sorgt aber jetzt schon für Aufsehen. Noch nie zuvor waren die Startplätze für Marathon, Halbmarathon und Staffelbewerb so früh vergeben wie diesmal.

Bereits jetzt wurde die Anmeldung für die drei teilnahmestärksten Bewerbe geschlossen. Die Nachfrage ist größer als je zuvor. Besonders junge Menschen entdecken den Laufsport als Teil ihres aktiven Lebensstils. Am häufigsten vertreten sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen 25 und 29 Jahren. Gleich dahinter folgen die 30- bis 34-Jährigen. Beim Halbmarathon erreicht die Beteiligung von Frauen und Männern erstmals ein ausgewogenes Verhältnis. Diese Entwicklung zeigt sich auch beim Marathon, wo der Frauenanteil auf 27 Prozent gestiegen ist. Vor wenigen Jahren war dieser Wert noch deutlich niedriger.

Der 43. Vienna City Marathon 2026 ist so früh wie nie zuvor ausgebucht. © APA/EVA MANHART

Wer keinen Startplatz erhalten hat, kann sich weiterhin auf die Warteliste setzen lassen. Es besteht die Möglichkeit, dass nicht alle reservierten Tickets von Reiseveranstaltern oder Charity-Organisationen genutzt werden. In diesem Fall erhalten Personen auf der Warteliste eine Chance. Eine Aufstockung der Teilnehmerzahl kommt dennoch nicht infrage, da die Strecke und Straßenführung klare Grenzen setzen. Offene Plätze gibt es derzeit noch für die Bewerbe am Samstag vor dem Hauptlauf. Am 18. April stehen Kinderläufe, ein Inklusionslauf sowie ein Fünf-Kilometer-Bewerb auf dem Programm. Damit bietet der Marathon nicht nur ein sportliches Highlight für Profis und Amateure, sondern auch ein Fest der Bewegung für alle Altersgruppen.