Christbaumverkauf startet an 234 Marktplätzen

Alle Jahre wieder: Rund 400.000 Weihnachtsbäume werden in Wien in der Weihnachtszeit verkauft. Los geht es heuer am 12. Dezember an insgesamt 234 Standorten.

Am Freitag, dem 12. Dezember, beginnt in Wien offiziell der Verkauf von Christbäumen. An insgesamt 234 genehmigten Standplätzen werden täglich von 8 bis 20 Uhr Weihnachtsbäume angeboten. Rund 400.000 Stück wechseln in der Stadt jedes Jahr den Besitzer.

Auf Wiens Christbaummarktstandplätzen gibt es vorwiegend heimische Bäume zu kaufen. © APA/ROLAND SCHLAGER

"Mit der in Wien bestehenden Vielzahl an möglichen Christbaummarktplätzen ist vom Marktamt gewährleistet, dass ausreichend Bäume für alle Wiener angeboten werden können. Die Abdeckung des Bedarfs ist jedenfalls gesichert", so Marktamtsdirektor Andreas Kutheil. Das Marktamt ist nicht nur für die Platzvergabe zuständig, sondern überwacht auch die Preisangaben und die erlaubte Größe der Stände.

25 bis 70 Euro pro Meter für Tannen

Die angebotenen Bäume stammen zum Großteil von heimischen Produzenten. Besonders gefragt ist die heimische Tanne, weil sie kräftig grün ist und vergleichsweise weiche Nadeln hat. Die Preise liegen zwischen 25 und 70 Euro pro Meter. Auch Blaufichten sind erhältlich, sie kosten etwa 20 bis 50 Euro pro Meter.

Damit der Baum bis zum Heiligen Abend frisch bleibt, sollte er möglichst draußen gelagert oder erst kurz vor dem 24. Dezember gekauft werden. Wer ihn früher aufstellt, kann ihn in ein Gefäß mit Wasser stellen. So bleibt die Tanne länger grün und nadelt nicht so schnell. Ein Hinweis für alle, die echte Kerzen am Baum verwenden: Diese sollten nur in den ersten Tagen angezündet werden. Dabei darf der Baum nie unbeaufsichtigt bleiben, da die Brandgefahr sehr hoch ist.