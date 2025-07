Cobra und Wega: Großeinsatz nahe des Wiener Hauptbahnhofs

In der Nähe des Hauptbahnhofes in Wien kam es gegen Mitternacht zu einem Großeinsatz der Polizei.

Vor Ort waren auch die Cobra und die Wega mit zahlreichen Beamten.

In der Nähe des Hauptbahnhofes

Der Einsatz spielte sich nicht unweit vom Wiener Hauptbahnhof ab. Vermutlich im vierten Wiener Gemeindebezirk in der Schelleingasse bis hin zum Matzleinsdorfer Platz - wohl in einem größeren Wohnbau.

Hintergründe weitestgehend unklar

Anwohner haben in den sozialen Netzwerken Videos verbreitet, die darauf hinweisen, dass Schüsse gefallen sein könnten. Gegenüber oe24 gab die Polizei an, es sei möglich, dass ein Schuss gefallen ist, dies könne aber noch nicht bestätigt werden - man prüfe derzeit die genauen Hintergründe.

Man sei nach den Schüssen vom Freitag auf eine Straßenbahn alarmiert, hieß es gegenüber oe24. Weitere Angaben machte die Polizei nicht.

Stellungnahme der Polizei Wien:

Möglicherweise mit Waffe bedroht

Mögliche Augenzeugen berichten in den sozialen Netzwerken, dass zwei Personen in einen Streit mit einer Waffe verwickelt gewesen sein sollen. Der Gürtel und der Südtiroler Platz wurden für den Verkehr gesperrt. Verletzte gab es nach aktuellem Stand, gegen 01.00 Uhr in der Früh, nicht, so die Polizei zu oe24.

Auch eine Drohne kam zum Einsatz. Um kurz vor 02.00 Uhr am Sonntag war der Einsatz beendet. Über die genauen Hintergründe herrschte bis dahin noch immer Unklarheit.