Landwirt (72) gerät in Förderschnecke und stirbt

Bei Reinigungsarbeiten in einem Hühnerstall in der Südoststeiermark geriet Samstagmittag ein 72-jähriger Mann in eine Förderschnecke und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Blitzeinschlag löste Waldbrand aus: 16 Feuerwehren im Einsatz Drei slowenische Helfer Ein Landwirt aus dem Bezirk führte gemeinsam mit drei slowenischen Helfern - einem 72-jährigen Mann, einer 67-jährigen Frau und einer 60-jährigen Frau - Reinigungsarbeiten in dem Hühnerstall durch. Als der Landwirt gegen Mittag den Stall verließ, um für die Helfer eine Mahlzeit zu besorgen, setzten diese die Arbeiten fort. Kurz nach 12.00 Uhr rutschte der 72-jährige Helfer in die Förderschnecke und schrie um Hilfe. Fehlermeldung der Förderschnecke Die 67-jährige Frau eilte zu dem Verunfallten und versuchte, den Notausschalter zu betätigen. Die Maschine war zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits außer Betrieb. Es gelang ihr nicht, den Mann zu befreien. Parallel dazu erhielten der Landwirt und seine Ehefrau eine Fehlermeldung der Förderschnecke auf ihr Mobiltelefon und verständigten umgehend die Einsatzkräfte. Der Notarzt konnte vor Ort jedoch nur noch den Tod des 72-Jährigen feststellen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen laut Polizei derzeit nicht vor.