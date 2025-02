WAC holt Ex-ÖFB-Star Schöpf

Der 32-facher Nationalspieler kehrt aus Nordamerika retour.

Fußball-Bundesligist Wolfsberger AC hat sich prominent verstärkt. Die Lavanttaler verkündeten am Donnerstag die Verpflichtung des ehemaligen ÖFB-Teamspielers Alessandro Schöpf. Zuletzt hatte der 30-jährige Mittelfeldspieler bei den Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer gespielt. Zudem holte der WAC Offensivkraft Anderson Niangbo zurück. Der 25-jährige Ivorer spielte bereits im Herbst 2019 ein halbes Jahr leihweise für die Lavanttaler.

Schöpf ist 32-facher Nationalspieler. Der Tiroler - der auch bei Bayern München, in Nürnberg, bei Schalke und Arminia Bielefeld spielte und 143 Bundesliga-Spiele absolvierte - verbrachte die letzten zweieinhalb Jahre in Kanada. "Ich hatte sehr gute Gespräche mit Cheftrainer Dietmar Kühbauer, in denen er mir aufgezeigt hat, welche Rolle ich in der Mannschaft spielen kann. Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, fühle mich aber auf jeden Fall noch für ein paar Jahre auf gutem Niveau bereit", erklärte Schöpf.

Niangbo-Rückkehr

"Alessandro bringt eine riesige internationale Erfahrung mit und hat bei zahlreichen Stationen auf hohem Niveau seine Qualität gezeigt. Diese will er jetzt auch bei uns unter Beweis stellen und der Mannschaft helfen besser zu werden", meinte Kühbauer.

Für Niangbo ist es die Rückkehr in bekannte Gefilde. Über KAA Gent, Sturm Graz, Aktobe (KAZ) und Konyaspor führte der Weg des zuletzt vereinslosen Spielers nun wieder zum WAC.