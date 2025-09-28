Darum trafen sich Hunderte zum Pudding-Essen mitten in Wien

Der Social-Media-Trend hat seinen Ursprung vermutlich in Karlsruhe, ist inzwischen aber auch auf Österreich und die Schweiz übergeschwappt.

Wien. Am Sonntagnachmittag bot sich im Burggarten in der Wiener Innenstadt ein ungewöhnliches Bild: Hunderte Jugendliche trafen sich, um gemeinsam Pudding mit Gabeln zu essen. Warum das Ganze? Dabei handelt es sich um einen aktuellen Social-Media-Trend, der Menschen zusammenbringen soll, berichtet "ORF Wien".

So läuft das Event ab: Teilnehmer bringen einen Becher Pudding sowie eine Gabel zum Treffen mit. Dann setzt man sich im Kreis auf dem Boden, zählt gemeinsam runter und beginnt dann zu essen.

Tieferen Sinn hat die Aktion vordergründig keinen. Dennoch bietet sich so die Chance auch außerhalb der Sozialen Medien andere Menschen kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Weitere Pudding-Events dürften folgen.