Mit Straßensperre: Neue Bewässerung für Innenstadt-Bäume
Innere Stadt

Mit Straßensperre: Neue Bewässerung für Innenstadt-Bäume

28.09.25, 13:39
Die Innere Stadt hat zahlreiche Bäume, aber eben auch viel Beton. Um den Pflanzen künftig in den immer heißeren Sommern genügend Wasser zu garantieren, wird in der Babenbergerstraße ein neues Bewässerungssystem installiert - inklusive Straßensperre.

Auch wenn der Sommer 2025 eine Ausnahme bildete, haben es Bäume in den inneren Bezirken immer schwerer. Das Klima wird stetig wärmer, an Regen mangelt es ebenfalls oft.

Weil alte Bäume unter dem Wassermangel leiden und junge Nachkömmlinge nicht gut gedeihen in diesen Bedingungen, wird in der Babenbergerstraße eine neue, unterirdische Bewässerungsanlage gebaut.

Die Anlage soll automatisch bewässern und die Bäume so widerstandsfähiger gegen Hitzewellen machen. Außerdem bekommen sie etwas mehr Platz und werden in der Gestaltung an jene in der Ringstraße angelehnt.

Zwei Wochen lang nur Einbahn

Da das System aber unterirdisch verläuft, braucht es Bauarbeiten. Sowohl die Radwege als auch die Parkflächen werden dafür gesperrt. Obendrein wird die Babenbergerstraße (stadtauswärts) für circa zwei Wochen nur eine Einbahn sein.

Die Arbeiten sollen Mitte Oktober beginnen und bis Ende des Jahres dauern. Die Häuser und Geschäfte sollen aber erreichbar bleiben, heißt es.

