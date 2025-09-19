Demos sorgen am Samstag in der Wiener City für Stau-Alarm

Zwei Demos mit insgesamt rund 6.000 Teilnehmern legen am Samstag den Verkehr in der Wiener Innenstadt lahm. Es kommt zu temporären Verkehrssperren und Ableitungen auf der Marschroute selbst sowie auf allen angrenzenden Straßenzügen, berichtet der ÖAMTC.

Die Demonstration "Kidical Mass" startet um 15:00 Uhr am Platz der Menschenrechte (7. Bezirk) mit bis zu 1.000 Teilnehmern. Sie zieht über den Getreidemarkt und die Linke Wienzeile zum Auer-Welsbach-Park, wo gegen 17:00 Uhr Schluss ist.

Parallel formiert sich um 16:00 Uhr die Demo "Solidarität mit Palästina" am Christian-Broda-Platz (6. Bezirk) mit erwarteten 5.000 Personen. Die Route führt über die Mariahilfer Straße und den Ring bis zum Parlament. Die Demo soll um etwa 20:00 Uhr enden.

ÖAMTC warnt vor Staus

Laut ÖAMTC wird es zu temporären Verkehrssperren und Ableitungen auf der Marschroute selbst sowie auf allen angrenzenden Straßenzügen kommen. So wird etwa der Ring ab der Oper oder Schwarzenbergplatz gesperrt werden. Die Straßensperren werden für die jeweils unbedingt notwendige Dauer verfügt, berichtet der Autofahrerclub.

Der ÖAMTC warnt vor Staus auf der Zweierlinie, dem Ring sowie rund um den Karlsplatz und empfiehlt: "Öffis nehmen oder großräumig wie etwa über den Gürtel ausweichen."