Drogen-Raser in Ottakring mäht Motorrad-Pärchen um – schwer verletzt

Eine wilde Verfolgungsjagd in Wien-Ottakring hat am Wochenende mit einem schweren Unfall geendet.

Beamte des Stadtpolizeikommandos wollten einen Autofahrer stoppen, der zuvor durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen war. Doch anstatt anzuhalten, trat der Mann aufs Gas und flüchtete stadtauswärts über die Hasnerstraße.

Zur gleichen Zeit war ein Motorradfahrer mit seiner Beifahrerin auf der Panikengasse in Richtung 17. Bezirk unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Hasnerstraße missachtete der flüchtende Pkw-Lenker eine Stopp-Tafel und raste mit überhöhter Geschwindigkeit in die Kreuzung. Dort kam es zur Kollision mit dem Motorrad.

Schwer verletzt

Der 24-jährige Motorradlenker und seine 20-jährige Mitfahrerin wurden dabei schwer verletzt. Beide mussten von der Berufsrettung Wien versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Unfallverursacher, ein 27-Jähriger, blieb unverletzt. Ein Alkoholtest verlief negativ, doch eine amtsärztliche Untersuchung ergab eine eindeutige Beeinträchtigung durch Suchtgift. Der Mann wurde straf- und verwaltungsrechtlich angezeigt.