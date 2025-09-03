Dieb begrapschte mutige Ladendetektivin

Die eher zierliche Frau konnte den Ungarn festhalten, bis die Polizei kam.

Zusammen mit einem unbekannten Komplizen klaute ein 44-jähriger Ungar am Dienstagnachmittag Parfums in einer bekannten Drogerie am Hauptbahnhof. Als ihn die dortige Ladendetektivin stellte, kam es zum Gerangel vor dem Geschäft. Die eher zierliche Mitarbeiterin konnte den Dieb festhalten, wurde dabei am Arm verletzt. Sein Komplize ergriff unerkannt die Flucht.

Ganz alleine schaffte es die Detektivin den 44-Jährigen ins Geschäft zurückzubringen. Dabei griff der Tatverdächtige der Frau zwischen die Beine. Bis zum Eintreffen der Polizei, konnte der Dieb festgehalten werden. In der Einvernahme zeigte sich der Mann zum Diebstahl geständig, zur sexuellen Belästigung allerdings nicht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.