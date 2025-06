Donauinselfest startet – Diese Stars rocken Wien

Das Wiener Donauinselfest startet am Freitag in seine reguläre 42. Ausgabe.

Bei Gratiseintritt sind bis Sonntag das Strauss-Crossover-Projekt von Camo & Krooked und den Wiener Symphonikern, Acts wie No Angels, Kim Wilde, Josh. und Out of Orda zu erleben. Auf anderen Stages treten etwa EsRap, Jazz Gitti, Conchita Wurst oder Kabarettist David Scheid auf. Am Freitag ist zudem kurz vor 22 Uhr vor allen Bühnen ein Lichtermeer für die Opfer des Amoklaufs von Graz geplant.

Insgesamt wartet das von der Wiener SPÖ veranstaltete Fest mit 16 Bühnen und 700 Stunden Programm auf. Auf viereinhalb Kilometern Länge gibt es zwischen Nord- und Reichsbrücke abseits der Musik auch diverses Kinder-, Unterhaltungs- und Sportprogramm.

Für eine möglichst reibungslose An- und Abreise verstärken die Wiener Linien die Öffi-Intervalle etwa der U1 und U6. Mit Fahrrädern und E-Scooter darf man nicht aufs Gelände. Die Wetterprognose verspricht ein sommerlich-freundliches Wochenende.