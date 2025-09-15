Alles zu oe24VIP
Dorfer, Scheuba & Co.: Kulisse Wien feiert 45. Geburtstag
Dorfer, Scheuba & Co.: Kulisse Wien feiert 45. Geburtstag

15.09.25, 11:49
Mit Kabarettgrößen wie Alfred Dorfer, Caroline Athanasiadis, Florian Scheuba oder Malarina begeht die Kulisse Wien in diesem Herbst ihren 45. Geburtstag.

Seit 1980 steht die nun von Alexa Oetzlinger geleitete Kulisse für Kabarett, Musik, Politsatire und Kleinkunst. Die Idee für das Kulturbeisl hatte übrigens Willi Resetarits, wie es heißt.

"Humor trifft auf Haltung"

"Wir machen uns den Spielort selber", sagte er zu einer Zeit, als das politische Kabarett keinen eigenen Ort hatte. "Die Kulisse war immer ein Ort, an dem Humor auf Haltung trifft. Und das wird auch in Zukunft so bleiben", unterstreicht Oetzlinger in einer Aussendung.

Rund um ein Branchenfest am 8. Oktober finden sich zahlreiche Highlights im Jubiläumsprogramm. Am 3. Oktober steht etwa die "Frauenfragen-Show" von Mari Lang auf dem Programm, am 5. Oktober folgen 5/8 in Ehr'n mit "Burn On!", Alfred Dorfer gibt am 21. Oktober "Gleich".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

