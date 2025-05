× ›Driving Days‹ - die PS-starke Autoshow im Donau Zentrum

Die Mobilität der Zukunft gibt 23. und 24. Mai wieder im Shopping-Tempel Westfield Donau Zentrum in Wien 22 Vollgas.

Bei den Driving Days heißt es wieder Start frei für Innovation, Power und Design. Die neuesten Modelle von Citroën, Alfa Romeo, Nissan, Toyota, Kia, Hyundai, Peugeot, Mitsubishi, Volvo, Leapmotor, Honda, KGM, Polestar und und Mazda rollen mit Stil und PS ins Rampenlicht – zum Angreifen, Einsteigen und Staunen.





Informieren Sie sich über technische Features.

Neueste E- und HybridModelle im Überblick

Autohäuser. E-Auto, Hybrid oder klassischer Antrieb – die heimischen Top-Autohäuser wissen, worauf’s ankommt. Trotz hoher Kreditzinsen und Teuerung zeigen sie clevere Wege, wie man sich den Traum vom neuen Auto leisten kann. Ob Leasing oder Finanzierung – hier gibt’s Infos aus erster Hand, direkt von den Profis. Nutzen Sie die Driving Days im Westfield Donau Zentrum in Wien 22, denn die kompetenten Verkäufer können Ihnen nicht nur bei der Finanzierung helfen, sondern unterstützen Sie auch, das richtige Fahrzeug für Ihre Bedürfnisse zu finden. Sie beantworten gerne alle Fragen rund um die Modellwahl.

Treffpunkt für alle Autofans: Driving Days am 23. Mai von 9 bis 20 Uhr und am 24. Mai von 9 bis 18 Uhr im Westfield Donau Zentrum, 1220 Wien, Wagramer Straße 94. www.drivingdays.at

Die Top-Aussteller



AUTO STAHL Volvo XC40

Volvo XC60

KIA EV3

KIA EV6

Polestar PS4 TD

Mazda CX30

Honda HRV

Honda JAZZ

MVC MOTOR

Peugeot E-5008

Alfa Junior

Citroen E-C4

Nissan Juke

BERNHARD KANDL

Toyota Yaris

Toyota Yaris Cross

Toyota RAV4

Toyota CH-R

Toyota BZ4X

Toyota Corolla X-Cross

AUTOHAUS TEAM.FRAENKEL

Hyundai Inster

Hyundai Kona

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi ASX

AUTO WIEN MITTE

Kia Sorento

Kia Sportage oder C´eed

Kia EV6

Kia EV3

OPEL & BEYSCHLAG



Citroen C3



Opel Frontera



Leapmotor C10



KGM Actyon