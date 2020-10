Ein Friedhof ist Wiens schönster Platz

Zentralfriedhof siegte vor Wienerberg-Teich und Franz-von-Assisi-Kirche.

Wien. So etwa kann auch nur in Wien passieren: Die ORF-Zuseher wählten ausgerechnet einen Friedhof zum schönsten Platz der Stadt – der Zentralfriedhof setzte sich vor dem Wienerberg-Teich und der Franz-von-Assisi-Kirche am Mexikoplatz direkt bei der Reichsbrück durch.

Der Friedhof mit seinen 330.000 Gräbern, in denen rund drei Millionen Verstorbene liegen wird die Bundeshauptstadt am Nationalfeiertag um 20.15 Uhr in der Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ vertreten, in der Armin Assinger das Publikumsvoting moderiert, mit dem Österreichs schönster verborgeneder Platz gewählt werden soll.