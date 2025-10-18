Teenie-Einbrecherbande um Syrer (15) macht Wien unsicher: 3.000 Euro erbeutet

In Wien-Simmering hat die Polizei zwei Jugendliche nach einem Einbruch in ein Geschäft eines Mobilfunkanbieters festgenommen.

In der Nacht auf Freitag bemerkten Polizisten des Stadtpolizeikommandos Simmering fünf Personen, die nach einem Einbruch aus einem Einkaufszentrum flüchteten.

Gemeinsam mit der Polizeidiensthundeeinheit Wien gelang es, zwei der mutmaßlichen Täter zu stellen.

3.000 Euro Bargeld

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 14-jährigen und einen 15-jährigen Jugendlichen mit den Staatsangehörigkeiten Syrien und ungeklärt. Laut Polizei wurden bei ihnen Einbruchswerkzeug und rund 3.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Weitere Tatorte entdeckt

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass in derselben Nacht auch in ein asiatisches Restaurant sowie in eine Supermarktfiliale eingebrochen worden war.

Drei Verdächtige auf der Flucht

Nach den drei weiteren mutmaßlichen Komplizen wird derzeit gefahndet. Die Ermittlungen laufen.