E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Feuerkunst, Musik & Nikolaus: Mittelalter-Adventmarkt in Hetzendorf öffnet Türen
© Karl Pufler

Mittelalter im Park

Feuerkunst, Musik & Nikolaus: Mittelalter-Adventmarkt in Hetzendorf öffnet Türen

03.12.25, 11:13
Von 4. bis 8. Dezember verwandelt sich der Schlosspark Hetzendorf in Meidling in eine mittelalterliche Erlebniswelt. Musik, Gaukelei, Feuershows, Handwerk, Bogenschießen und Nikolausbesuch sorgen für ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. 

Bereits zum wiederholten Mal lädt der Verein Met! Kultur e.V. gemeinsam mit Radio 88.6 zum Mittelalter-Adventmarkt ein. Besucherinnen und Besucher erwarten kunstvolles Handwerk, spektakuläre Feuershows und Live-Musik von Gruppen wie „Amarok Avari & Sagas“ sowie „Torxes“. 

Magische Shows und Fabelwesen

Märchenhafte Fabelwesen auf Stelzen ziehen durch den Park und sorgen für staunende Kinderaugen. Am 5., 6. und 7. Dezember gibt es besondere Feuershows, die den mittelalterlichen Zauber noch intensiver erlebbar machen. Für Familien gibt es Bogenschießen, Kinderschminken und Bastelstationen. Höhepunkt ist der Besuch des Nikolaus am 6. Dezember, der kleine Gäste persönlich begrüßt. 

Kulinarische Genüsse

Kulinarisch bieten mittelalterliche Tavernen herzhafte Schmankerl, süßen Met und würziges Stachelbier. Geöffnet ist der Markt am Donnerstag, 4. Dezember, und Freitag, 5. Dezember, von 15 bis 22 Uhr, am Samstag, 6. Dezember, und Sonntag, 7. Dezember, von 11 bis 22 Uhr sowie am Montag, 8. Dezember, von 11 bis 19 Uhr.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

