Filme über Wiener Betriebe in Cannes ausgezeichnet

Die Filmreihe "Geschäfte mit Geschichte - Waren aller Art in Wien" ist bei den "Cannes Corporate Media & TV Awards 2025" mit einem Goldenen Delphin prämiert worden.

Der Award ist einer renommiertesten Wettbewerbe für Unternehmensfilme, Online-Medien und Dokumentationen. Die Auszeichnung erfolgte in der Kategorie "Geschichte und Persönlichkeiten/Porträts".

Für die achtteilige Reihe haben Philipp Graf und Martin Frey traditionsreiche Betriebe der Bundeshauptstadt und ihre Inhaberinnen und Inhaber porträtiert.

Projekt seit 2009

Die 2022 entstandenen und bereits mehrfach ausgezeichneten Kurzdokus feierten ihre Premiere laut Aussendung vom Sonntag bereits im Herbst 2023 in den Breitenseer Lichtspielen, wo sie am 19. Oktober erneut gezeigt werden.

Das Projekt "Geschäfte mit Geschichte" begann schon 2009, als Graf und Frey anfingen, bestehende Geschäftsportale fotografisch zu dokumentieren und in Fotobüchern, Ausstellungen und online zu präsentieren. Die Kurzfilmreihe entstand als Erweiterung des Vorhabens.