Freier Eintritt für Glückspilze im Tiergarten Schönbrunn
© Daniel Zupanc

Lotterien Tag

Freier Eintritt für Glückspilze im Tiergarten Schönbrunn

02.10.25, 10:33
Am dritten Oktober öffnen sich die Tore des Tiergartens Schönbrunn für alle Freunde des Glücks. Wer ein Produkt der Österreichischen Lotterien vorzeigt, erhält kostenlosen Eintritt und kann die Vielfalt der Tierwelt hautnah erleben

Am Freitag laden die Österreichischen Lotterien zu einem besonderen Tag in den Tiergarten Schönbrunn ein. Wer ein Produkt der Lotterien mitbringt, erhält freien Eintritt in den ältesten Zoo der Welt. Gültig sind unter anderem Spielquittungen von Lotto, EuroMillionen, Toto, Bingo und EuroDreams sowie Brieflose oder Rubbellose.

Das Angebot gilt unabhängig davon, ob die Spielquittung oder das Los aus einer aktuellen Runde stammt. Ein einziges Produkt reicht für den kostenlosen Eintritt einer Person. Besucherinnen und Besucher können sich auf Begegnungen mit Elefanten, Erdmännchen und Luchsen freuen. Auch die jüngsten Tiergarten-Zuwächse sind an diesem Tag zu sehen. Es wartet zudem eine Lotterien Schnitzeljagd auf alle Besucher:innen ab 18 Jahren. Hinweise auf die Rätsel gibt es im Vorfeld über die offiziellen Social-Media-Kanäle der Österreichischen Lotterien.

Die Kassen an allen drei Eingängen des Tiergartens (Haupteingang Hietzing, Tirolerhof, Neptunbrunnen) haben von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 17:00 Uhr.

