Fremder versuchte Bub (9) in Wien zu entführen

Schon wieder soll ein Mann versucht haben, ein Kind auf der Straße mitzunehmen.

Drama in Wien-Donaustadt am Montagmittag: Dort soll in der Langobardenstraße um 12 Uhr ein Mann einen Buben, der gerade von seiner Volksschule zum Hort ging, angesprochen, am Arm gepackt und versucht haben ihn wegzuzerren.

Zum Glück wehrte sich der Schüler heftig, konnte sich losreißen und vor dem Fremden fliehen. Das Kind erzählte zu Hause gleich seiner Familie von dem schrecklichen Vorfall, welche wiederum die Polizei verständigte.

Weitere Ermittlungen sind laut Polizeisprecherin Julia Schick ihm Gange, die Beamten wurden sensibilisiert. Darüber hinaus steht die Polizei in Kontakt mit der Schulleitung und der Wiener Bildungsdirektion.

Nicht der erste Fall

Die versuchte Kindesentführung ist nicht die erste in Wien beziehungsweise Österreich. In den letzten Wochen haben sich solche Vorfälle gehäuft. Vor ein paar Tagen wurde ein Kind in der Nähe des Donauspitals angesprochen. Passiert ist zum Glück bisher noch nichts.