Für den guten Zweck: AKH-Helden, sammelt euch!

Am 29. September war es zum siebenten Mal soweit: WEGA-Beamte tauschten Uniform gegen Cape und Kostüm, um sich vom Wiener AKH abzuseilen. Mit diesem Spektakel wurden erneut die Patientinnen und Patienten der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde überrascht.

Die Kinder durften nicht nur Batman, Wonder Woman, Spiderman, Thor, Captain America und Iron Man beim Abseilen vom Hubschrauber-Landesplatz beobachten, sondern bekamen danach auch noch Geschenke per Blaulicht geliefert.

Mit dabei waren mehrere Beamte und eine Beamtin der Sondereinheit WEGA, aber auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Gegenüber oe24.TV meinte Karner: "Die Polizei stellt ja tagtäglich unter Beweis, dass sie oftmals heldenhafte Taten tun müssen, wenn es um die Gesundheit der Menschen geht. Aber das ist eine ganz besondere Aktion, die Superhelden selber haben eine riesige Freude, dass sie das tun dürfen, aber noch größere Freude haben letzendlich schwerkranke Kinder, welche die Zielgruppe sind. Man macht ihnen eine ganz große Freude und das spürt man förmlich."

Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein

Das siebente Mal dieser Aktion wird auch definitiv nicht das letzte Mal sein, wie Karner ebenfalls betonte: "Man weiß, dass gerade die WEGA oft sehr robust einschreiten muss, aber das ist eine andere Seite von der Polizei, die man gesehen hat, nämlich als Freund und Helfer. Daher wird es diese Aktion ganz bestimmt auch weiterhin geben, aber in einem anderen Krankenhaus, denn es wird ja gewechselt."

Später gab es noch ein Aufeinandertreffen mit einer anderen Heldengruppierung, denn auch die Cliniclowns gesellten sich dazu, die jeden Tag für Belustigung bei den schwerkranken Kindern sorgen sollen. Die Aktion der Polizei ist mittlerweile so beliebt, es kamen generell schaulustige Familien, um Bilder mit den Helden zu ergattern.