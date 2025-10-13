Game City brach Besucher-Rekord erneut

Am vergangenen Wochenende fand die 16. Game City, Österreichs größte Messe rund ums Gaming, statt. Mit 87.000 Besucherinnen und Besuchern wurde der Rekord aus dem Vorjahr überboten - online waren sogar 2,3 Millionen mit dabei.

Das Wiener Rathaus war auf 15.000 Quadratmetern also wieder einmal gesteckt voll mit ausgefallen-verkleideten Cosplayern, Gaming-Enthusiasten und auch einigen Schaulustigen.

"Der Besucher-Rekord bestätigt, wie sehr die Community dieses Format schätzt. Hier im Rathaus feiern wir die Faszination digitaler Spiele - und ermöglichen gleichzeitig durch unseren starken Fokus auf Jugendschutz und Aufklärung ein verantwortungsvolles Spielerlebnis für die ganze Familie", so Vucko Schüchner, Geschäftsführer von Veranstalter Wienxtra.

© wienxtra/Andreas Tischler

Neuer Besucherrekord

Im Vorjahr waren noch 85.000 Leute vor Ort, diese Zahl wurde um rund 2.000 Besucher übertrumpft. Der Livestream auf der Social-Media-Plattform TikTok wurde gar von 2,3 Millionen Leuten verfolgt.

Highlight war für viele natürlich wieder das Anzocken von zahlreichen Spielen der 130 Aussteller. Mit dabei waren erneut Games, die noch gar nicht veröffentlicht sind, wie die sehnsüchtig erwarteten Hyrule Warriors, Kirby Air Riders und Metroid Prime 4:Beyond für die Nintendo Switch 2.

© wienxtra/Andreas Tischler

Cosplay darf natürlich auch nicht fehlen, deshalb war auch diesmal die Cosplay-Parade von der Mariahilfer Straße bis zum Rathaus mit dabei.

Tetris-Staatsmeister gekürt

Florian Schriebl © wienxtra/Andreas Tischler

Zudem wurde auch der Tetris-Staatsmeister gekürt, wenn man so möchte. Der 31-jährige Oberösterreicher Florian Schriebl aus Breitenschützing konnte sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und fliegt nun von 11. bis 13. Dezember zum Weltfinale nach Dubai, wo er gegen 55 andere Nationen antreten darf.