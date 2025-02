Google Maps: Wien-Hits im Ranking einsame Spitze

Schönbrunn, die Hofburg und das Hundertwasserhaus haben im Österreich-Ranking auf Google Maps die Nase vorn.

Google Maps ist 20 Jahre alt! Der digitale Kartendienst bietet Menschen rund um den Globus die Möglichkeit, markierte Orte mit Rezensionen zu versehen. Wien ist da keine Ausnahme, ganz im Gegenteil - für die Bundeshauptstadt lassen sich Hunderttausende Bewertungen von Attraktionen, Museen und Parks erstöbern.

Der am häufigsten bewertete Ort in Österreich ist das Schloss Schönbrunn mit mehr als 158.000 Rezensionen. Auch in der Kategorie der Parks liegt der Schlosspark Schönbrunn an erster Stelle. Auf Platz eins der am meisten und bestbewerteten Sehenswürdigkeiten in Österreich liegt die Hofburg mit 51.000 Beurteilungen, teilte Google am Donnerstag mit.

Danach folgten das Hundertwasserhaus in Wien und das Goldene Dachl in Innsbruck. Unter den Top Sehenswürdigkeiten reihten sich laut der Analyse auch der Heldenplatz in Wien und die sogenannte Highline179, eine Fußgänger-Hängebrücke in Form einer Seilbrücke über die Fernpassstraße B179 südlich von Reutte in Tirol, ein. Nach dem Hauptplatz der Stadt Graz folgten die Krimmler Wasserfälle in Salzburg, die Zotter Schokoladenfabrik in der Steiermark und der Mozartplatz in Salzburg.

Touristenmagnete liegen weit vorne

In der Gastronomie liegen ebenfalls die Touristenmagneten weit vorne: In der Kategorie Kaffeehäuser führt das besonders bei Touristen beliebte Café Central vor dem Café Landtmann und dem Café Sacher. Am häufigsten und besten rezensiert in der Kategorie Restaurants wurde das auf Schnitzel spezialisierte Lokal Figlmüller in der Bäckerstraße in der Wiener Innenstadt mit rund 25.000 Bewertungen.

Bei den Schlössern und Burgen rangiert nach dem Schloss Schönbrunn in Wien, das Schloss Mirabell sowie Hellbrunn vor der Burg Hohenwerfen, die sich alle in Salzburg befinden. Danach folgen das Schloss Hof in Niederösterreich, das Schloss Ambras in Innsbruck und das Schloss Esterházy in Eisenstadt. Die Liste finalisieren das Schloss Eggenberg in Graz vor der Burg Kreuzenstein in Niederösterreich und das Schloss Ort in Gmunden.

Beliebte Museen in Wien, Salzburg und Tirol

Das Museum auf Platz eins der Liste ist die Österreichische Galerie Belvedere mit mehr als 74.000 Rezensionen, vor dem Naturhistorischen Museum und den Swarovski Kristallwelten in Wattens. Die Reihung komplett machen die Albertina und das Kunsthistorische Museum in Wien vor Mozarts Geburtshaus und dem Red Bull Hangar-7 in Salzburg. Danach folgen das Technische Museum und das Sisi Museum in Wien vor dem Haus der Natur in Salzburg.

Der Kartendienst Google Maps wird monatlich laut eigenen Angaben von über zwei Milliarden Menschen benutzt. Im Vorjahr wurden auf Google Maps eine Billion Kilometer Wegbeschreibungen bereitgestellt. In Österreich gibt es den Dienst seit 2007.