Gratis Deutsch-Lernen in Parks

Die Wiener Volkshochschulen bringen auch diesen Sommer Deutschunterricht für Erwachsene in elf Wiener Parks und ermöglichen so niederschwelliges Lernen in entspannter Atmosphäre.

Frische Luft und entspannendes Grün genießen und gleichzeitig das eigene Deutschniveau verbessern: Diese Idee bildet den Kern von "Deutsch im Park".

Einstieg ist jederzeit ohne Anmeldung und gratis möglich Mit dem kostenlosen Lernangebot bringen die Wiener Volkshochschulen im Sommer Deutschunterricht hinaus ins Freie in mittlerweile elf Wiener Parks. "Deutsch im Park" ist eine offene und niederschwellige Möglichkeit, mit Kursleiter:innen an der frischen Luft in lockerer Atmosphäre Deutsch zu lernen. In den vierwöchigen Kursen sind alle Erwachsenen willkommen, die Deutsch für den Alltag lernen und üben möchten oder einfach Fragen zur deutschen Sprache haben, zudem ist der Einstieg ohne Anmeldung jederzeit möglich. Weitere Infos (in verschiedenen Sprachen) gibt es unter www.vhs.at/deutschimpark